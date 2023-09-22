Магомед Исмаилов оценил шансы олимпийского чемпиона по борьбе Заурбека Сидакова в ММА

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о перспективах олимпийского чемпиона борца вольного стила Заурбека Сидакова в MMA.

«У топовых борцов уровня Сидакова очень высокие шансы хорошо заявить о себе в ММА. Если ты вольник, у тебя уже есть шансы. Имеет значение и то, какое внимание ты уделял другим видам единоборств. Если ты с детства занимаешься только борьбой, но временами смотришь бокс, иногда бьёшь руками, пытаясь повторить Мохаммеда Али, то это просто космос. Если спортсмен всю жизнь боролся и никак не развивал свои навыки в других единоборствах, не интересовался другими видами спорта, то будет сложно. Безусловно, возможно, но тяжело. А если ты сформировался как борец, но в детстве «парился» над чем-то другим, кроме борьбы, то набрать навыков для ММА – дело пяти секунд», – приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.