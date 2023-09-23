Все результаты турнира ACA 163

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 сентября, в Минске на «Falcon Arena» состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 163.

Представляем вашему вниманию итоги всех боёв:

Руслан Колодко победил Алтынбека Мамашова раздельным решением судей (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 29-28);

Александр Подлесный победил Алимардана Абдыкаарова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28);

Артём Дамковский победил Лом-Али Нальгиева техническим нокаутом (травма ноги) — (раунд 2, 2:22);

Виктор Макаренко победил Гильерме Доина нокаутом (раунд 2, 3:44);

Денис Магер победил Ренато Пезиньо единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28, 30-27, 29-28);

Арен Акопян победил Анатолия Кондратьева единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);

Жакшылык Мырзабеков победил Аурела Пиртеа единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Джон Тейшейра победил Александра Ковалёва техническим нокаутом (раунд 3, 4:35);

Отабек Тохиров победил Игоря Олчонова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28, 30-27, 30-27);

Сергей Стародуб победил Батраза Агнаева техническим нокаутом (раунд 2, 0:38);

Алик Албогачиев победил Артёма Булойчика удушающим приёмом (раунд 1, 3:16);

Мусо Вистокадамов победил Холмурода Нурматова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28);

Ахмед Хамзаев победил Дмитрия Костюченко техническим нокаутом (раунд 3, 0:15).