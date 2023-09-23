Все результаты турнира ACA 163

Сегодня, 22 сентября, в Минске на «Falcon Arena» состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 163.
Представляем вашему вниманию итоги всех боёв:
Руслан Колодко победил Алтынбека Мамашова раздельным решением судей (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 29-28);
Александр Подлесный победил Алимардана Абдыкаарова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28);
Артём Дамковский победил Лом-Али Нальгиева техническим нокаутом (травма ноги) — (раунд 2, 2:22);
Виктор Макаренко победил Гильерме Доина нокаутом (раунд 2, 3:44);
Денис Магер победил Ренато Пезиньо единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28, 30-27, 29-28);
Арен Акопян победил Анатолия Кондратьева единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);
Жакшылык Мырзабеков победил Аурела Пиртеа единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Джон Тейшейра победил Александра Ковалёва техническим нокаутом (раунд 3, 4:35);
Отабек Тохиров победил Игоря Олчонова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28, 30-27, 30-27);
Сергей Стародуб победил Батраза Агнаева техническим нокаутом (раунд 2, 0:38);
Алик Албогачиев победил Артёма Булойчика удушающим приёмом (раунд 1, 3:16);
Мусо Вистокадамов победил Холмурода Нурматова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28);
Ахмед Хамзаев победил Дмитрия Костюченко техническим нокаутом (раунд 3, 0:15).
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