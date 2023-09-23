Борис Медведев: у Нганну нет шансов в бою с Фьюри по правилам бокса

Российский боец Борис Медведев рассказал о шансах бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с британцем Тайсоном Фьюри.
«У Фрэнсиса Нганну есть шансы против Тайсона Фьюри только в маленьких перчатках в формате три раунда по пять минут. Бокс в маленьких перчатках, как проходят турниры RCC Extreme. В таких условиях шанс есть. В боксёрских перчатках на дистанции в десять раундов шансов нет. Нганну и Фьюри в маленьких перчатках – это совсем другая игра», – приводит слова Медведева Metaratings.
Напомним, 16 мая стало известно, что Нганну заключил контракт с промоушеном PFL. По условиям этого контракта Фрэнсис имеет право принимать участие в боксёрских поединках.
10-раундовый боксёрский поединок между Фьюри и Нганну назначен на 28 октября. Бой состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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