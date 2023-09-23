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Шевченко — о бое с Грассо: все знают, кто должен был победить. Я собой довольна

Шевченко — о бое с Грассо: все знают, кто должен был победить. Я собой довольна
Валентина Шевченко
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Боец UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о том, что считает результат титульного поединка с мексиканкой Алексой Грассо не совсем справедливым. Кроме того, она заявила, что очень довольна своим выступлением.

«Я счастлива, что все профессионалы по всему миру, все люди — они видят правду, они знают, каким должен быть результат. Да, я всё ещё держала руку поднятой, но и она сделала то же самое. Это должна быть всего одна рука, поднятая за меня. Все знают правду. Хотя это было не то решение, на которое я надеялась, я всё равно подняла руку, и профессионалы, знающие этот вид спорта, которые смотрели бой, знают, кто победил в этом бою. Я также довольна своим выступлением», – сказала Шевченко в интервью Джеймсу Линчу на YouTube-канале Middle Easy.

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