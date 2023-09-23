Шевченко — о бое с Грассо: все знают, кто должен был победить. Я собой довольна

Боец UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о том, что считает результат титульного поединка с мексиканкой Алексой Грассо не совсем справедливым. Кроме того, она заявила, что очень довольна своим выступлением.
«Я счастлива, что все профессионалы по всему миру, все люди — они видят правду, они знают, каким должен быть результат. Да, я всё ещё держала руку поднятой, но и она сделала то же самое. Это должна быть всего одна рука, поднятая за меня. Все знают правду. Хотя это было не то решение, на которое я надеялась, я всё равно подняла руку, и профессионалы, знающие этот вид спорта, которые смотрели бой, знают, кто победил в этом бою. Я также довольна своим выступлением», – сказала Шевченко в интервью Джеймсу Линчу на YouTube-канале Middle Easy.
- 23 сентября 2023
-
09:55
-
09:25
-
00:24
-
00:08
- 22 сентября 2023
-
23:37
-
23:29
-
23:23
-
22:51
-
22:18
-
22:09
-
21:12
-
20:58
-
20:52
-
20:41
-
20:35
-
19:46
-
18:57
-
18:19
-
17:45
-
17:38
-
17:13
-
16:52
-
16:48
-
16:32
-
16:23
-
16:14
-
16:12
-
15:48
-
15:47
-
15:31
-
15:15
-
15:08
-
14:17
-
14:05
-
13:15