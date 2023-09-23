Стал известен соперник Тони Фергюсона на турнире UFC 296

Президент UFC Дана Уайт на своей странице в «Твиттере» сообщил, что на турнире UFC 296, который пройдёт 16 декабря, состоится поединок между американцем Тони Фергюсоном и британцем Пэдди Пимблеттом.

В своём последнем бою Тони Фергюсон уступил Бобби Грину удушающим приёмом. Это поражение стало для него шестым подряд. Всего в активе Фергюсона 25 побед и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Пимблетт в последнем бою одержал победу единогласным судейским решением над ещё одним представителем США, Джаредом Гордоном. В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 23 боя, одержав в них 20 побед (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения.

Также Дана Уайт подтвердил, что на UFC 296 пройдёт поединок между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.