Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Штырков: если Минеев захочет газануть, то это, может быть, будет что-то в плане грубости

Штырков: если Минеев захочет газануть, то это, может быть, будет что-то в плане грубости
Иван Штырков
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков рассказал о трэш-токе в преддверии боя с Владимиром Минеевым.

«Жёсткий трэш-ток — это что? Оскорбить? Это тупой трэш-ток. Это необразованность и неумение делать хороший трэш-ток. Просто обзывать в нашем возрасте просто смешно. Мне кажется, что от Минеева какого-то жёсткого, интеллектуального, умного и смешного трэш-тока не будет. Если он захочет газануть, то это, может быть, будет что-то в плане грубости», – передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Напомним, вчера, 22 сентября, было подписано соглашение между AMC Fight Nights и RMC во время пресс-конференции в Екатеринбурге, по которому Штырков и Минеев 18 ноября 2023 года проведут поединок по правилам кикбоксинга.

Материалы по теме
Камил Гаджиев и Николай Клименко подписали соглашение о поединке Штырков — Минеев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android