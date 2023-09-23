Штырков: если Минеев захочет газануть, то это, может быть, будет что-то в плане грубости

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков рассказал о трэш-токе в преддверии боя с Владимиром Минеевым.

«Жёсткий трэш-ток — это что? Оскорбить? Это тупой трэш-ток. Это необразованность и неумение делать хороший трэш-ток. Просто обзывать в нашем возрасте просто смешно. Мне кажется, что от Минеева какого-то жёсткого, интеллектуального, умного и смешного трэш-тока не будет. Если он захочет газануть, то это, может быть, будет что-то в плане грубости», – передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Напомним, вчера, 22 сентября, было подписано соглашение между AMC Fight Nights и RMC во время пресс-конференции в Екатеринбурге, по которому Штырков и Минеев 18 ноября 2023 года проведут поединок по правилам кикбоксинга.