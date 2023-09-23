Штырков заявил, что точно не станет дружить с Минеевым

Известный боец смешанного стиля Иван Штырков рассказал о том, сможет ли дружить с российским бойцом Владимиром Минеевым.

«Можем ли стать с Минеевыми друзьями? Вот говорят «от сумы и тюрьмы не зарекайся», здесь примерно такая же история. Наверное, друзьями мы точно не станем. Нас ничего не объединяет, Владимир живёт своей жизнью, делает своё дело, двигается по своей линии, я — по своей. Друзьями, скорее всего, не станем, такого общения, как с Магомедом Исмаиловым, не получится», – передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Напомним, вчера, 22 сентября, было подписано соглашение между AMC Fight Nights и RMC во время пресс-конференции в Екатеринбурге, по которому Штырков и Минеев 18 ноября 2023 года проведут поединок по правилам кикбоксинга.