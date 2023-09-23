Иван Штырков назвал гонорары за поединки с Владимиром Минеевым

Известный боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о гонорарах за два поединка с Владимиром Минеевым.

«Минеев получит 30 миллионов за два гонорара? Мой не сильно будет отличаться. Если он действительно столько получит, то у меня чуть поменьше. У нас договорённость, что каждый получит одинаковую сумму. Если их организация платит Владимиру 15 миллионов за первый бой, то мне платит десять. И в обратную сторону примерно так же», – передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Вчера, 22 сентября, было подписано соглашение между AMC Fight Nights и RMC во время пресс-конференции в Екатеринбурге, по которому Штырков и Минеев 18 ноября 2023 года проведут поединок по правилам кикбоксинга.