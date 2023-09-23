Иван Штырков назвал своё преимущество перед кикбоксёрским поединком с Владимиром Минеевым

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков рассказал, в чём его преимущество перед Владимиром Минеевым в поединке по правилам кикбоксинга.
«В бою по кикбоксингу первое преимущество моё в том, что Владимир меня может недооценить. Я думаю, это ему сыграет в минус. Ну и нестандартность. Я сейчас не назову Минеева кикбоксёром. Он давно выступает по ММА, сколько он за последнее время выступал по кикбоксингу? Два-три поединка? По-моему, два. Он годами дрался по ММА, это всё равно оставило след. База, конечно, у него есть, но он ею и так пользовался всегда. Так что тут просто два бойца ММА будут драться по правилам кикбоксинга», – передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.
Напомним, вчера, 22 сентября, было подписано соглашение между AMC Fight Nights и RMC, по которому Штырков и Минеев 18 ноября 2023 года проведут поединок по правилам кикбоксинга.
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