Махачев — о возможном бое с Ковингтоном: лёгкие деньги
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Известный российский боец UFC Ислам Махачев ответил на заявление американца Колби Ковингтона о том, что никто в полусреднем весе не заслуживает титульного боя.
«Лёгкие деньги», – написал Махачев в своих социальных сетях.
Напомним, ранее Ислам говорил, что хотел бы перейти в полусредний вес. В последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Россиянин победил единогласным решением судей.
Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
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