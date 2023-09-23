Махачев — о возможном бое с Ковингтоном: лёгкие деньги

Известный российский боец UFC Ислам Махачев ответил на заявление американца Колби Ковингтона о том, что никто в полусреднем весе не заслуживает титульного боя.

«Лёгкие деньги», – написал Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Ислам говорил, что хотел бы перейти в полусредний вес. В последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Россиянин победил единогласным решением судей.

Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.