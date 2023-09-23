Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев — о возможном бое с Ковингтоном: лёгкие деньги

Махачев — о возможном бое с Ковингтоном: лёгкие деньги
Ислам Махачев
Комментарии

Известный российский боец UFC Ислам Махачев ответил на заявление американца Колби Ковингтона о том, что никто в полусреднем весе не заслуживает титульного боя.

«Лёгкие деньги», – написал Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Ислам говорил, что хотел бы перейти в полусредний вес. В последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Россиянин победил единогласным решением судей.

Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Материалы по теме
Ковингтон: Махачев сражается с карликами и едва их побеждает, просто жалкое зрелище
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android