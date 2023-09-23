«В очередной раз ему башню отобьют». Харитонов дал прогноз на поединок Исмаилова и Минеева

Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал своё мнение о вероятном бое Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

«Почему хотел, чтобы Исмаилова отстранили от MMA? Я скажу так. Я против беспредела и всех этих драк. Перед боем с Минеевым была организована драка. Ничего хорошего в этом нет. Плохой пример для молодёжи. На него смотрят ребята молодые. Он организовал драку, куча народу выбежало, никого не наказали. Не должно быть такого. Это же не улица.

Новый бой? Что там смотреть? Минеев в очередной раз ему башню отобьет, и всё. Вот и всё, что будет», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Магомед и Владимир впервые бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Второй поединок между ними состоялся на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом — рефери остановил бой в третьем раунде.