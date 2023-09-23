Нганну: думаю, Фьюри жульничает с боксёрскими перчатками

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну в преддверии боя с британцем Тайсоном Фьюри заявил, что Цыганский король явно жульничает с весом своих перчаток.

«Он очень хитёр со своими перчатками. Я думаю, что он жульничает. Я слышал много жалоб на его перчатки, на то, что у его перчаток нет защиты.

Даже когда он дрался с Деонтеем Уайлдером, он жаловался на это. Дерек Чисора жаловался на это, и это то, о чём мы поговорим с командой и комиссией Великобритании.

Мы собираемся поехать на бой, и нам нужно проверить каждую перчатку. Вы не говорите мне об этом, комиссия. Все перчатки должны быть проверены. Если вы хотите, чтобы мы дрались без оружия, давайте драться без оружия, но не давайте мне перчатки весом 10 унций, а он носит перчатки весом восемь или шесть унций, потому что у него нет защиты», – приводит слова Нганну MMA Junkie.

Напомним, 10-раундовый боксёрский поединок между Фьюри и Нганну назначен на 28 октября. Бой состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.