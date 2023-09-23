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Пётр Ян поддержал Рафаэля Физиева перед боем с Матеушем Гамротом

Бывший чемпион UFC Пётр Ян обратился к азербайджанскому бойцу Рафаэлю Физиеву, выступающему в лёгкой весовой категории UFC, перед его сегодняшним боем с представителем Польши Матеушем Гамротом.

«Желаю удачи, Рафаэль», — написал Ян на своей странице в социальной сети.

Поединок между 30-летним Рафаэлем Физиевым и 32-летним Матеушем Гамротом пройдёт в ночь на 24 сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Физиев в последнем поединке встречался с американцем Джастином Гэтжи и проиграл ему решением большинства судей. В общей сложности на счету Рафаэля 12 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Гамрот в последнем бою сражался с представителем США Джалином Тёрнером и победил его раздельным решением судей. Всего в активе польского бойца 22 победы, два поражения и одна ничья в профессиональных ММА.