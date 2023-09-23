Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян сказал, кто победит в бою Джонса и Миочича

Царукян сказал, кто победит в бою Джонса и Миочича
Комментарии

Рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался об ожидаемом титульном поединке тяжеловесов Джона Джонса и Стипе Миочича, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Думаю, что победа будет за Джонсом. Конечно, Стипе даст хороший, конкурентный бой, но победа будет за Джонсом. Джон на пике, он намного техничнее и моложе. Я за Джонса», – приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.

Джонс на UFC 285 в марте досрочно остановил француза Сириля Гана, завоевав вакантный титул организации. Миочич не выступал с марта 2021 года, когда проиграл нокаутом во втором раунде камерунцу Фрэнсису Нганну, лишившись чемпионского пояса.

Материалы по теме
Фото
Миочич показал актуальную форму за семь недель до боя с Джонсом

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android