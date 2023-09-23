Царукян сказал, кто победит в бою Джонса и Миочича

Рейтинговый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался об ожидаемом титульном поединке тяжеловесов Джона Джонса и Стипе Миочича, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Думаю, что победа будет за Джонсом. Конечно, Стипе даст хороший, конкурентный бой, но победа будет за Джонсом. Джон на пике, он намного техничнее и моложе. Я за Джонса», – приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.

Джонс на UFC 285 в марте досрочно остановил француза Сириля Гана, завоевав вакантный титул организации. Миочич не выступал с марта 2021 года, когда проиграл нокаутом во втором раунде камерунцу Фрэнсису Нганну, лишившись чемпионского пояса.

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