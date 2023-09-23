Физиев: если Гамрот повалит меня 200 раз, 201 раз я встану
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Боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался о своей готовности к поединку с поляком Матеушем Гамротом, который состоится уже завтра, 24 сентября, на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США).
«Он, очевидно, будет бороться, бороться и ещё раз бороться. У него есть парочка досрочных побед… Он много борется, активно прессингует, и я хочу узнать, готов ли к такому стилю.
Что хочу сказать, так это то, что борец идёт вперёд, а ударник хочет остаться в центре [клетки]. Вот и всё. Если вы повалите меня 200 раз, 201 раз я встану», — приводит слова Физиева издание MMA Fighting.
В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Физиев проиграл единогласным судейским решением американцу Джастину Гэтжи.
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