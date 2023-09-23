Бывший спарринг-партнёр Фьюри и Уайлдера сравнил силу их удара

Американский супертяжеловес Малик Скотт, в прошлом спарринговавший с британцем Тайсоном Фьюри и соотечественником Деонтеем Уайлдером, высказался о силе их удара.
«Прежде чем сразиться с Деонтеем в десятиунцовых перчатках, я боксировал с ним в перчатках в 20 унций. И до того, как это произошло, я покинул тренировочный лагерь Тайсона Фьюри и отправился в лагерь Деонтея, поэтому почувствовал разницу.
Если я отбоксировал с Фьюри во вторник, то уже через неделю был с Деонтеем. Его сила в перчатках в 20 унций одновременно напоминает мне Леннокса Льюиса и Владимира Кличко, остро и тяжело, это всё равно что сложить вместе Майка Тайсона и Джорджа Формана. Тайсон был очень быстрым, в то время как Джордж был очень мощным», — сказал Скотт в интервью talkSPORT.
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