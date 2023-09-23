Шон Портер сказал, как закончится бой Канело — Чарло

Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло, который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

«У Канело сделка с PBC на три поединка, и она не может закончиться на первом. Бокс – это бизнес, и я делаю ставку на бизнес. Единственный способ победить для Чарло в этом бою — это нокаут. Этот поединок не зайдёт дальше седьмого раунда», — сказал Портер в своём YouTube-подкасте.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.