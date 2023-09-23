Перейра: Прохазку застали врасплох переговорами о бое

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра высказался об организации своего поединка за вакантный титул в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) против чеха Иржи Прохазки, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
«После боя с Яном Блаховичем мой менеджер и организация начали переговоры за кулисами. И это застало Иржи врасплох, не хочу говорить что-то плохое, поскольку мы обсуждаем парня, имеющего серьёзные намерения, и это видно.
Нельзя просто так заявлять о себе, я чувствовал себя хорошо и был готов, и я хотел этого поединка. И считаю, что Иржи застали врасплох, и он сказал «нет» [на предложение сразиться в октябре], но большой момент наступает, и это случится 12 ноября», — приводит слова Перейры издание MMA News.
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