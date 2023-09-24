«Лучший бой в дивизионе». Кормье высказался о поединке Прохазка — Перейра

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал организацию поединка за вакантный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой.
«Не могу представить лучшего противостояния за титул в полутяжёлом дивизионе. У вас есть бывший чемпион, который сразится с другим бывшим чемпионом. Оба хотят произвести большое впечатление. Прохазка возвращается в клетку, а для Перейры это второе появление в лимите полутяжёлого веса. В Madison Square Garden будет невероятная атмосфера», — сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Поединок между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой состоится в ночь с 11 на 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
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