Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гамрот: я намерен финишировать Физиева

Гамрот: я намерен финишировать Физиева
Комментарии

Польский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Матеуш Гамрот заявил, что настраивается на досрочную победу в поединке с Рафаэлем Физиевым, который состоится сегодня, 24 сентября, на турнире UFC Fight Night 228.

«На этот раз я хочу доказать, что являюсь реальной силой в UFC. Всегда хочется улучшить свой статус, каждый раз можно выступить лучше. И на этот раз это произойдёт. Я хочу сделать заявление в лёгком весе. Очевидно, я профессионал, и самое главное для меня это победа, но хочу добиться хорошего результата и финишировать его», — приводит слова Гамрота издание BJPenn.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 285 в марте, Гамрот победил раздельным судейским решением американца Джалина Тёрнера.

Материалы по теме
Физиев: если Гамрот повалит меня 200 раз, 201 раз я встану
Материалы по теме
UFC Fight Night 228: Физиев снесёт Гамрота и снова вернётся в титульную гонку? LIVE
Live
UFC Fight Night 228: Физиев снесёт Гамрота и снова вернётся в титульную гонку? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android