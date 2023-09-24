Гамрот: я намерен финишировать Физиева
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Польский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Матеуш Гамрот заявил, что настраивается на досрочную победу в поединке с Рафаэлем Физиевым, который состоится сегодня, 24 сентября, на турнире UFC Fight Night 228.
«На этот раз я хочу доказать, что являюсь реальной силой в UFC. Всегда хочется улучшить свой статус, каждый раз можно выступить лучше. И на этот раз это произойдёт. Я хочу сделать заявление в лёгком весе. Очевидно, я профессионал, и самое главное для меня это победа, но хочу добиться хорошего результата и финишировать его», — приводит слова Гамрота издание BJPenn.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 285 в марте, Гамрот победил раздельным судейским решением американца Джалина Тёрнера.
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