Гамрот: я намерен финишировать Физиева

Польский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Матеуш Гамрот заявил, что настраивается на досрочную победу в поединке с Рафаэлем Физиевым, который состоится сегодня, 24 сентября, на турнире UFC Fight Night 228.

«На этот раз я хочу доказать, что являюсь реальной силой в UFC. Всегда хочется улучшить свой статус, каждый раз можно выступить лучше. И на этот раз это произойдёт. Я хочу сделать заявление в лёгком весе. Очевидно, я профессионал, и самое главное для меня это победа, но хочу добиться хорошего результата и финишировать его», — приводит слова Гамрота издание BJPenn.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 285 в марте, Гамрот победил раздельным судейским решением американца Джалина Тёрнера.