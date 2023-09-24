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Физиев проиграл Гамроту в главном бою турнира UFC

Физиев проиграл Гамроту в главном бою турнира UFC
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В Энтерпрайзе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном бою турнира представитель Казахстана Рафаэль Физиев встретился с поляком Матеушом Гамротом.

Бой завершился победой поляка во втором раунде техническим нокаутом. Физиев нанёс мощный удар ногой и получил травму, после чего не смог удержаться на ногах и упал, чем воспользовался его соперник.

Таким образом, Физиев потерпел третье поражение в смешанных единоборствах при 12 победах. Гамрот, в свою очередь, одержал 23-ю победу. Также на его счету два поражения.

Напомним, в соглавном бою турнира американец Дэн Иге уступил соотечественнику Брайсу Митчеллу. Бой продлился все три раунда и завершился победой Митчелла единогласным решением судей.

UFC 2023. UFC Fight Night 228, Лас-Вегас, США
Рафаэль Физиев - Матеуш Гамрот (W)
24 сентября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Матеуш Гамрот
Окончено
TKO
Рафаэль Физиев
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