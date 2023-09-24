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Физиев не смог самостоятельно покинуть арену после травмы в бою с Гамротом

Физиев не смог самостоятельно покинуть арену после травмы в бою с Гамротом
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Представитель Казахстана Рафаэль Физиев не смог самостоятельно покинуть арену после полученной травмы в главном бою турнира UFC Fight Night 228, где он встречался с поляком Матеушом Гамротом.

Напомним, во втором раунде Физиев нанёс удар и получил травму стопы, после чего упал и Гамрот несколькими ударами завершил поединок.

Физиев не смог самостоятельно покинуть арену и передвигался при помощи представителей своей команды.

Таким образом, Физиев потерпел третье поражение в смешанных единоборствах при 12 победах. Гамрот, в свою очередь, одержал 23-ю победу. Также на его счету два поражения.

В соглавном бою турнира американец Дэн Иге уступил соотечественнику Брайсу Митчеллу единогласным решением судей.

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