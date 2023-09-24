Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 228

В Энтерпрайзе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном бою турнира представитель Казахстана Рафаэль Физиев встретился с поляком Матеушом Гамротом. После соревнований стали известны бойцы, получившие бонусы в рамзере $ 50 тыс.

Бонус за «лучшее выступление вечера» получили бразильянка Марина Родригес и канадец Шарль Журден. Родригес в первом раунде смогла добыть победу техническим нокаутом в поединке с американкой Мишель Уотерсон-Гомес. В свою очередь, Журден смог одолеть бразильца Рикардо Рамоса в первом раунде удушающим приёмом.

Бонус за «лучший бой вечера» получили американец Тим Минс и португалец Андре Фиалью. Минс спустя 75 секунд после начала матча смог нокаутировать Фиалью.