Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 228

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 228
Комментарии

В Энтерпрайзе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 228. В главном бою турнира представитель Казахстана Рафаэль Физиев встретился с поляком Матеушом Гамротом. После соревнований стали известны бойцы, получившие бонусы в рамзере $ 50 тыс.

Бонус за «лучшее выступление вечера» получили бразильянка Марина Родригес и канадец Шарль Журден. Родригес в первом раунде смогла добыть победу техническим нокаутом в поединке с американкой Мишель Уотерсон-Гомес. В свою очередь, Журден смог одолеть бразильца Рикардо Рамоса в первом раунде удушающим приёмом.

Бонус за «лучший бой вечера» получили американец Тим Минс и португалец Андре Фиалью. Минс спустя 75 секунд после начала матча смог нокаутировать Фиалью.

Материалы по теме
Все результаты турнира UFC Fight Night 228
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android