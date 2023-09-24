Нганну рассказал почему подписал контракт с PFL, а не с ONE

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал своё подписание контракта с PFL – одной из крупнейших профессиональных лиг в мире единоборств.
«Через пару дней после (моей первой встречи с PFL) они сделали предложение. Когда они составляли структуру предложения, я посмотрел на предложение и подумал, что оно хорошее. Вы знаете, все принималось во внимание. Всегда найдутся способы договориться о контракте. Но то, как они это структурировали, меня уже устраивало… Но мы сохранили этот контракт, в то время я подумал: «Зачем торопиться, нужно немного подождать, нет, я сразу не подпишу».
Он продолжил: «Затем мы добрались до Чатри (Ситйодтонга, который является президентом ONE FC – Прим. «Чемпионата»). Он связался с нами, мы поговорили. Проходит пара дней, и они присылают свой собственный контракт. Но, когда я рассматривал их контракт рядом с контрактом PFL. Я выбирал днём и ночью… Да, контракт с PFL был лучше», – приводит слова Нганну BJ Penn.
- 24 сентября 2023
-
10:23
-
09:31
-
07:00
-
04:57
-
04:42
-
04:27
-
01:30
-
00:53
-
00:40
-
00:23
- 23 сентября 2023
-
23:59
-
23:09
-
23:00
-
22:32
-
21:10
-
21:02
-
20:48
-
19:51
-
19:28
-
18:54
-
17:51
-
17:34
-
16:28
-
15:41
-
15:29
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:52
-
12:50
-
12:24
-
11:41