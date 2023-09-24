Фрэнсис Нганну рассказал о том, как Камару Усман придал ему уверенности

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, как нигерийский боец Камару Усман придал ему уверенности.

«Когда мне объяснили, что происходит с моим коленом, я очень забеспокоился. Я позвонил Камару, либо он позвонил мне. Мы разговаривали по телефону, и он объяснил мне, что было у него. Я помню, как однажды, когда я увидел его в Вегасе, когда он дрался, я думаю, это было против Колби Ковингтон, и парень был сбит с толку.

Я говорю: «Значит, этот парень собирается драться в субботу?» Я так волновался. Мне было не по себе из-за этого. Чувак, а той ночью он был очень резким. Это тот парень, которого я видел в среду, и он едва мог ходить. Он был резким. Я точно знал, что с ним не так, и это отчасти помогло мне поверить, что, когда наступит момент, твой боевой инстинкт сработает», – приводит слова Нганну MMA News.