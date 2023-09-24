Нганну: глубоко внутри меня есть надежда на бой с Джонсом

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну, которому предстоит встретиться в боксёрском поединке с Тайсоном Фьюри, рассказал, что он хотел бы встретиться в октагоне с легендой промоушена UFC Джоном Джонсом.
«Может быть, у него будет особенный бой, особый пояс или что-то в этом роде. Может и не очень похоже на пояс UFC, но меня волнует не название, а бой, вызов. Меня не волновало, если бы это был бой без титула. Мне не нужен титул UFC. Этот бой больше, чем титул.
Глубоко внутри меня ещё есть немного надежды на бой с Джонсом, хотя знаю, что будет тяжело, но никогда не знаешь наверняка», — сказал Нганну на подкасте Джо Рогана.
Бой Нганну и Фьюри пройдёт 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Камерунский мастер смешанный единоборств дебютирует в боксёрском ринге.
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