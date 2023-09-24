Промоутер Уоррен: не могу представить, чтобы Нганну победил Фьюри. Бой будет недолгим

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы тяжеловеса Тайсона Фьюри, рассказал о предстоящем бое британца с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Это битва самых крутых, лучших в своих видах спорта. Это будет просто перестрелка. Я просто не могу представить, чтобы Нганну победил Фьюри, я этого не вижу.

Я смотрел много его боев в UFC, в нём много мощи, он силен. Единственный способ, который я вижу, — это если он сможет вывести Фьюри из себя и пропустить удары мимо ушей. Если вы посмотрите на последние четыре боя Тайсона, то увидите, что он встречался лицом к лицу с такими мощными панчерами, как Деонтей Уайлдер, так что, я думаю, вы получите массовую перестрелку.

Бой продлится недолго, но пока будет идти битва, это будет захватывающе. Это будет грандиозное событие», – приводит слова Уоррена TNT Sport.