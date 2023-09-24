Промоутер Уоррен: не могу представить, чтобы Нганну победил Фьюри. Бой будет недолгим

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы тяжеловеса Тайсона Фьюри, рассказал о предстоящем бое британца с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«Это битва самых крутых, лучших в своих видах спорта. Это будет просто перестрелка. Я просто не могу представить, чтобы Нганну победил Фьюри, я этого не вижу.
Я смотрел много его боев в UFC, в нём много мощи, он силен. Единственный способ, который я вижу, — это если он сможет вывести Фьюри из себя и пропустить удары мимо ушей. Если вы посмотрите на последние четыре боя Тайсона, то увидите, что он встречался лицом к лицу с такими мощными панчерами, как Деонтей Уайлдер, так что, я думаю, вы получите массовую перестрелку.
Бой продлится недолго, но пока будет идти битва, это будет захватывающе. Это будет грандиозное событие», – приводит слова Уоррена TNT Sport.
- 24 сентября 2023
-
14:39
-
13:18
-
11:29
-
10:23
-
09:31
-
07:00
-
04:57
-
04:42
-
04:27
-
01:30
-
00:53
-
00:40
-
00:23
- 23 сентября 2023
-
23:59
-
23:09
-
23:00
-
22:32
-
21:10
-
21:02
-
20:48
-
19:51
-
19:28
-
18:54
-
17:51
-
17:34
-
16:28
-
15:41
-
15:29
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:52