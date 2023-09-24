Фёдор Емельяненко может занять одну из должностей в Союзе ММА России

Известный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко может возглавить наблюдательный совет Союза ММА России. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что 21 сентября Емельяненко сложил с себя полномочия президента Союза смешанных единоборств России. Фёдор занимал пост президента с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года Емельяненко покинул должность, а в июне 2022-го вновь занял её. Временно исполняющим обязанности президента федерации стал Андрей Терентьев.

Фёдору Емельяненко 46 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2000 году и за карьеру выступал в таких промоушенах, как PRIDE FC, RINGS и Bellator. Также он является четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо. Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом) и потерпел семь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся.