Леон Эдвардс прокомментировал организацию боя с Ковингтоном

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс прокомментировал организацию поединка с американцем Колби Ковингтоном, который состоится в ночь с 16 на 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).
«16 декабря я вобью последний гвоздь в крышку гроба этого парня», — написал Эдвардс в социальных сетях.
Леону Эдвардсу 32 года. Британец, являющийся уроженцем Ямайки, дебютировал как профессиональный боец MMA в 2011 году и в ноябре 2014-го впервые выступил в UFC, проиграв раздельным судейским решением.
В августе 2022 года Эдвардс сразился за титул UFC с нигерийцем Камару Усманом и, проигрывая на судейских записках, нокаутировал соперника в пятом раунде. Реванш состоялся в марте, и на этот раз Эдвардс победил раздельным решением.
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