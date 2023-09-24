Гамрот сказал, в каком случае согласится на реванш с Физиевым
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Польский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Матеуш Гамрот, сегодня, 24 сентября, одержавший победу над Рафаэлем Физиевым, высказался о потенциальном реванше. Напомним, Физиев не смог продолжить поединок из-за травмы ноги.
«Посмотрим… Рафаэль — хороший парень, и мне он нравится. У нас хорошие отношения, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, его травма не очень серьёзна. Но решение остаётся не за мной, а за боссом в лице UFC.
Моя цель — золото. Я хочу подняться на вершину и одолеть каждого парня. Хочется, чтобы соперники были выше меня в рейтинге. Если UFC скажет мне, что будет реванш, я отвечу согласием. Но не сейчас, мне нужен парень из топ-10», — сказал Гамрот на послематчевой пресс-конференции.
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