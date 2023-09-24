В команде Петра Яна заявили, что он не выступит в 2023 году

Глава промоутерской компании RCC и клуба «Архангел Михаил» Николай Клименко высказался о следующем выступлении бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна (16-5).

«Я спрашивал его, и он мне пока ничего не сказал, то есть в декабре, как понимаю, он точно не будет биться.

Главное, чтобы он вернулся, и уже неважно, с кем. Я уверен в Петре. Сейчас он проходит реабилитацию, восстановление… Он сейчас не в гонке, в которой был ранее. У него было очень много травм. Я сам присутствовал на многих боях, где он был далеко не в той форме, как многие думают. Сейчас гонки нет, и он может спокойно подойти к своему следующему бою», — приводит слова Клименко издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 221, Ян проиграл единогласным решением грузину Мерабу Двалишвили.