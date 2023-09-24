Тагир Уланбеков выступит на турнире UFC 296, есть соперник
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Российский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Тагир Уланбеков станет участником номерного турнира UFC 296, который состоится в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA.Metaratings.ru.
Соперником Уланбекова станет 32-летний американец Кори Дёрден (16-4-1), идущий на серии из четырёх побед.
Тагиру Уланбекову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC.
В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года на турнире UFC Fight Night 214, Уланбеков победил удушающим приёмом в первом раунде американца Натана Манесса. Всего на счету россиянина в MMA 15 побед и два поражения.
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