Сириль Ган ответил, может ли Нганну побить Фьюри 28 октября

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган, встречавшийся в клетке с камерунцем Фрэнсисом Нганну, высказался о его предстоящем боксёрском поединке со звёздным британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 28 октября.
«Если говорить о фактах, то я предпочту Тайсона Фьюри. Но все знают о силе Фрэнсиса, и в бою возможно всё, никогда не знаешь, что произойдёт. В этом поединке я буду болеть за Фрэнсиса, за сюрприз.
Победа стала бы настоящим безумием. Вы видели, Макгрегор отлично выступил в поединке с Мейвезером. Не знаю, сколько времени Фрэнсис потратил на подготовку, но он может удивить людей, бокс был его мечтой, когда он только начинал. Когда он приехал во Францию, он мечтал стать боксёром, а не бойцом MMA», — сказал Ган в подкасте The MMA Hour.
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