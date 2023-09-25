Стерлинг объяснил, почему испытал облегчение после боя с О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал, что испытал после поражения от соотечественника Шона О’Мэлли на турнире UFC 292, прошедшем в августе в Бостоне (США).

Напомним, Стерлинг проиграл техническим нокаутом во втором раунде, пропустив тяжёлый удар рукой навстречу.

«Это странно… После боя это было в некотором роде облегчение, потому что, слава богу, это закончилось, и я мог взять перерыв, что перекрывало разочарование. Очевидно, я был расстроен из-за того, что допустил ошибку, и подобное не происходило с тех пор, как я сразился с Марлоном Мораесом, когда поторопился из-за того, что попытался перейти в позицию, где добиваюсь успеха», — сказал Стерлинг в подкасте The MMA Hour.