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Стерлинг объяснил, почему испытал облегчение после боя с О’Мэлли

Стерлинг объяснил, почему испытал облегчение после боя с О’Мэлли
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал, что испытал после поражения от соотечественника Шона О’Мэлли на турнире UFC 292, прошедшем в августе в Бостоне (США).

Напомним, Стерлинг проиграл техническим нокаутом во втором раунде, пропустив тяжёлый удар рукой навстречу.

«Это странно… После боя это было в некотором роде облегчение, потому что, слава богу, это закончилось, и я мог взять перерыв, что перекрывало разочарование. Очевидно, я был расстроен из-за того, что допустил ошибку, и подобное не происходило с тех пор, как я сразился с Марлоном Мораесом, когда поторопился из-за того, что попытался перейти в позицию, где добиваюсь успеха», — сказал Стерлинг в подкасте The MMA Hour.

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