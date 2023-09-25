Стерлинг объяснил, почему испытал облегчение после боя с О’Мэлли
Поделиться
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал, что испытал после поражения от соотечественника Шона О’Мэлли на турнире UFC 292, прошедшем в августе в Бостоне (США).
Напомним, Стерлинг проиграл техническим нокаутом во втором раунде, пропустив тяжёлый удар рукой навстречу.
«Это странно… После боя это было в некотором роде облегчение, потому что, слава богу, это закончилось, и я мог взять перерыв, что перекрывало разочарование. Очевидно, я был расстроен из-за того, что допустил ошибку, и подобное не происходило с тех пор, как я сразился с Марлоном Мораесом, когда поторопился из-за того, что попытался перейти в позицию, где добиваюсь успеха», — сказал Стерлинг в подкасте The MMA Hour.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
00:14
- 24 сентября 2023
-
23:34
-
22:47
-
21:47
-
21:14
-
20:49
-
20:09
-
19:40
-
19:04
-
18:48
-
18:02
-
17:39
-
16:15
-
16:00
-
15:18
-
14:39
-
13:18
-
11:29
-
10:23
-
09:31
-
07:00
-
04:57
-
04:42
-
04:27
-
01:30
-
00:53
-
00:40
-
00:23
- 23 сентября 2023
-
23:59
-
23:09
-
23:00
-
22:32
-
21:10
-
21:02
-
20:48
Партнерский контент