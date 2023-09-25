Каннонье: Стрикленд не сделал ничего особенного, но завоевал титул UFC
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Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Джаред Каннонье, встречавшийся в клетке с соотечественником Шоном Стриклендом, прокомментировал его победу над звёздным новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Я всегда говорил, что никогда не списываю со счетов кого-то выступающего на таком уровне. Но шансы на то, что Шон Стрикленд выступит так, как он выступил, мне казались малы. Я не думал, что увижу то, что произошло.
Шон Стрикленд не сделал ничего удивительного и особенного, он не сделал ничего такого, что вы не видели, но это имело эффект. Снимаю шляпу перед ним, он завоевал титул. За этим было безумно наблюдать, я хватался руками за голову, смотря этот бой», — сказал Каноннье в подкасте The MMA Hour.
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