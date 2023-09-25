«Карьера вначале прекрасна». Сириль Ган рассказал о трудностях известных бойцов

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются бойцы, вышедшие на элитный уровень.
«После поражения от Джона Джонса мы изменили некоторые вещи. И это причина, почему не было интервью [перед боем с Сергеем Спиваком]. Но я не один такой…
Когда я начинал карьеру в MMA, я хотел оказаться в нынешнем положении. Когда вы дебютируете, всё прекрасно, нет вообще никакого давления, мало внимания от СМИ, только в неделю боя. Просто тренируйся и двигайся прямиком ко дню боя. И сейчас мы вернулись к этому, мы хотим сохранять мотивацию, которая была вначале. Вот каков мой настрой сейчас», — сказал Ган в подкасте The MMA Hour.
Ранее в интервью Ган рассказал о взломе своего дома во время выступления в клетке.
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