Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Карьера вначале прекрасна». Сириль Ган рассказал о трудностях известных бойцов

«Карьера вначале прекрасна». Сириль Ган рассказал о трудностях известных бойцов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются бойцы, вышедшие на элитный уровень.

«После поражения от Джона Джонса мы изменили некоторые вещи. И это причина, почему не было интервью [перед боем с Сергеем Спиваком]. Но я не один такой…

Когда я начинал карьеру в MMA, я хотел оказаться в нынешнем положении. Когда вы дебютируете, всё прекрасно, нет вообще никакого давления, мало внимания от СМИ, только в неделю боя. Просто тренируйся и двигайся прямиком ко дню боя. И сейчас мы вернулись к этому, мы хотим сохранять мотивацию, которая была вначале. Вот каков мой настрой сейчас», — сказал Ган в подкасте The MMA Hour.

Ранее в интервью Ган рассказал о взломе своего дома во время выступления в клетке.

Материалы по теме
Ган рассказал о взломе его дома во время его поединка в Париже
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android