Чимаев опубликовал фото с Кадыровым и сообщил, что будет представлять «Ахмат»

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев опубликовал фото с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и сообщил, что теперь будет представлять бойцовский клуб «Ахмат».

«Я представляю свой клуб «Ахмат -ММА» — лучший в мире. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку», — написал Чимаев в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что Чимаев отказался от шведского гражданства и теперь будет выступать за ОАЭ.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября пройдёт поединок между Чимаевым и бразильцем Пауло Костой, бой состоится на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Всего на счету Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. В своём последнем бою он победил американца Кевина Холанда.

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