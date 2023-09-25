Ян Блахович: Адесанья не рассматривал Стрикленда всерьёз

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович высказался о поражении Исраэля Адесаньи в бою с Шоном Стриклендом.
«Стрикленду нечего было терять. Адесанья, думаю, придумал в своей голове какую-то странную историю о том, что ему нужно было победить Дрикуса дю Плесси.
Он не рассматривал Стрикленда всерьёз. Мне кажется, что именно в этом была его ошибка», – приводит слова Блаховича MMA News.
Напомним, ранее американец Шон Стрикленд победил Адесанью единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Таким образом, Исраэль лишился титула в среднем весе UFC.
Изначально соперником Адесаньи должен был стать южноафриканец Дрикус дю Плесси, однако незадолго до поединка получил травму и не смог принять участия в бою, который проходил 10 сентября в Сиднее (Австралия).
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