Эдди Хирн: мы устроили бы поединок Джошуа и Чжилэя в Китае
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Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможном бое между бывшим чемпионом в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) с временным чемпионом WBO в супертяжёлом весе Чжаном Чжилэем (26-1-1, 21 KO).
«Безусловно, Джошуа может сразиться с Чжилэем. Энтони всегда нравился этот поединок. Он победил Чжилэя в любителях, это было хорошее сражение.
Конечно, мы устроили бы поединок Джошуа и Чжилэя в Китае. Деньги всё решают. Мы также можем организовать бой на «Уэмбли». Мы хотим устроить поединок Джошуа с Деонтеем Уайлдером. Я думаю, что Чжан – более лёгкий, но всё равно опасный соперник. Почему бы и нет?» — приводит слова Хирна talkSPORT.
Последним оппонентом Джошуа был Роберт Хелениус, заменивший Диллиана Уайта.
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