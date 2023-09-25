Экс-чемпион UFC Адесанья признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья признал себя виновным в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Инцидент случился в Окленде (Новая Зеландия) за несколько недель до его поединка с американцем Шоном Стриклендом, в котором он потерпел поражение.
«Я хотел бы извиниться перед сообществом, своей семьёй и своей командой за решение сесть за руль после того, как выпил за ужином. Меня остановили, после чего я сделал анализ крови: результат составил 87 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови.
Я разочарован своим решением сесть за руль. Это было неправильно. Знаю, что для многих я могу быть примером для подражания. Так вот я хочу, чтобы такие люди знали, что я не считаю то решение приемлемым», — приводит слова Адесаньи New Zeeland Herald.
Пляски с чужим тренером и 11 титульников. Адесанья крут!
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