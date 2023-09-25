Валлин — о бое с Гассиевым: ухвачусь за эту возможность обеими руками
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Шведский боксёр Отто Валлин (25-1, КО 14) рассказал, что подходит к поединку с представителем России Муратом Гассиевым (30-1, КО 23) в отличной форме. Спортсмены выступают в тяжёлой весовой категории. Их бой состоится 30 сентября в Белеке (Турция).
«Я безумно рад получить такой бой. Последние пару лет были тяжёлыми — без значительных боёв, но наконец у меня появилась большая возможность, и я готов ухватиться за неё обеими руками. Я хорошо подготовился к бою с Муратом Гассиевым и с нетерпением жду возможности показать свои навыки в самом поединке. Я очень мотивирован!» — приводит слова Валлина пресс-служба Федерации бокса России.
Мурат Гассиев показал, как тренер бросает в него мячи на тренировке:
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