Кто победит в поединке Сауль Альварес — Джермелл Чарло?

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт бойцовский вечер, главным событием которого станет поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло. «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе, предположив, кто станет победителем предстоящего поединка.

Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера. Сауль не выступал с сентября 2022 года, когда единогласным судейским решением победил казахстанского ветерана Геннадия Головкина и закрыл поражение от знаменитого российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

Чарло в последнем бою победил аргентинца Брайана Кастаньо.

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