Чимаев прояснил, считает ли Стрикленда достойным чемпионского пояса UFC

Популярный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев поделился мнением о чемпионе UFC в среднем весе Шоне Стрикленде.
«Он много работает и заслужил пояс. Этот парень всегда в спортзале. Теперь пояс у него. У него хороший тренер, хорошая команда. Я тренировался с этим парнем. Они заслуживают этого пояса. Он был активен и дрался со всеми подряд», — сказал Чимаев на своём канале в YouTube.
Напомним, в последнем поединке Стрикленд встречался с новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Их бой проходил в ночь с 9 на 10 сентября мск в Сиднее на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. Противостояние продлилось пять раундов и завершилось победой Шона единогласным решением судей. За счёт этой победы он стал чемпионом UFC в среднем весе.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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