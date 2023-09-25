Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев прояснил, считает ли Стрикленда достойным чемпионского пояса UFC

Чимаев прояснил, считает ли Стрикленда достойным чемпионского пояса UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев поделился мнением о чемпионе UFC в среднем весе Шоне Стрикленде.

«Он много работает и заслужил пояс. Этот парень всегда в спортзале. Теперь пояс у него. У него хороший тренер, хорошая команда. Я тренировался с этим парнем. Они заслуживают этого пояса. Он был активен и дрался со всеми подряд», — сказал Чимаев на своём канале в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Стрикленд встречался с новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Их бой проходил в ночь с 9 на 10 сентября мск в Сиднее на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. Противостояние продлилось пять раундов и завершилось победой Шона единогласным решением судей. За счёт этой победы он стал чемпионом UFC в среднем весе.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

Материалы по теме
Гаджиев отреагировал на отказ Чимаева представлять Швецию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android