Тренер Гассиева рассказал о подготовке к бою с Валлином

Виталий Сланов, тренер российского боксёра Мурата Гассиева, поделился подробностями подготовки своего подопечного к поединку с представителем Швеции Отто Валлином. Их бой пройдёт 30 сентября в Белеке (Турция).

«Первый этап подготовки прошёл во Владикавказе. Потом нужно было спрятаться от людей, чтобы ничего не отвлекало. Поэтому мы дней за 40 до боя приехали в Турцию. Тут хорошая база, привезли спарринг-партнёров и прошли хорошую подготовку. Всё по плану.

Очень приличный противник – прочный, крупный, левша. С хорошим любительским опытом. Он – довольно серьёзный профессионал. К противнику шапкозакидательских настроений нет, но и свою силу ощущаем, себя не недооцениваем. Верим в свои силы и молимся богу», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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