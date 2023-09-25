Хилл — о бое Перейры и Прохазки: посмотрим, кто станет управляющим до возвращения короля

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл, в июле освободивший титул из-за травмы, прокомментировал организацию поединка за вакантный пояс между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой.

«Посмотрим, кто станет управляющим до возвращения короля. Смешанные чувства… Теперь я официально освобождён от титула.

Определённо, это бойцы, с которыми я хотел бы встретиться в эпоху своего правления. И я по-прежнему хочу это сделать. И я ненавижу тот факт, что один из них должен остановить другого. Лучший исход для меня — это раздельное решение. Таким образом, оба сохранили бы свою ценность, а я мог бы заняться делом», — сказал Хилл на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Прохазки и Перейры состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).