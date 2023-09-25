Хилл — о бое Перейры и Прохазки: посмотрим, кто станет управляющим до возвращения короля

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл, в июле освободивший титул из-за травмы, прокомментировал организацию поединка за вакантный пояс между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Перейрой.
«Посмотрим, кто станет управляющим до возвращения короля. Смешанные чувства… Теперь я официально освобождён от титула.
Определённо, это бойцы, с которыми я хотел бы встретиться в эпоху своего правления. И я по-прежнему хочу это сделать. И я ненавижу тот факт, что один из них должен остановить другого. Лучший исход для меня — это раздельное решение. Таким образом, оба сохранили бы свою ценность, а я мог бы заняться делом», — сказал Хилл на своём YouTube-канале.
Напомним, поединок Прохазки и Перейры состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
- 25 сентября 2023
-
18:38
-
17:56
-
17:44
-
17:35
-
16:10
-
15:48
-
14:58
-
14:35
-
13:48
-
13:33
-
13:22
-
12:56
-
11:57
-
11:16
-
10:56
-
10:22
-
09:38
-
08:53
-
08:10
-
04:05
-
01:04
-
00:52
-
00:28
-
00:14
- 24 сентября 2023
-
23:34
-
22:47
-
21:47
-
21:14
-
20:49
-
20:09
-
19:40
-
19:04
-
18:48
-
18:02
-
17:39