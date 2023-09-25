Кудряшов объяснил, почему Чарло устроит «трёпку» Канело 30 сентября

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло, который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

«Чарло устроит такую трёпку Альваресу! Канело не тянет. Со своей веганской диетой он ушел в крайность. Мы это проходили тысячу раз. Каждый, кто начинает менять питание, скатывается в одну историю. Все говорят о новой энергии и суперсиле, но это такая шляпа. Себя обманывать можно сколько угодно, а попробуйте обмануть компьютер с тренажёрами. Результаты показывают, что этим спортсменам не тренироваться надо, а их лечить», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.