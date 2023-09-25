Уайлдер: бой с Канело является определяющим для карьеры Чарло

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный американец Деонтей Уайлдер высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло.

«Я более чем уверен в Чарло, хотя это будет конкурентный бой. Я уверен в обоих парнях, как бы это ни звучало. У них разные техники, если говорить о боксёрской игре, но поединок получится отличным.

Если называть фаворита, то я больше склоняюсь к Чарло. Многие бойцы так сильно хотели сразиться с Канело, и теперь, когда это случится, настал момент заявить о себе. Поэтому Чарло будет вкалывать. Если он победит, это станет определяющим моментом в его карьере», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Поединок Канело — Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).