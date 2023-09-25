«Это отстой». Экс-чемпион UFC раскритиковал Гамрота за празднование победы над Физиевым
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл раскритиковал польского легковеса Матеуша Гамрота, эмоционально отреагировавшего на завершение поединка с Рафаэлем Физиевым.
Напомним, бойцы сразились в ночь с 23 на 24 сентября в Лас-Вегасе (США), и Физиев проиграл из-за травмы ноги во втором раунде.
«Праздновать и танцевать после победы из-за травмы это чертовски отстойно», — написал Хилл в социальных сетях.
Поражение Гамроту стало вторым подряд для Физиева. В марте на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания) он уступил единогласным решением американцу Джастину Гэтжи.
Ранее в интервью Гамрот сказал, в каком случае согласится на реванш с Физиевым.
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