Сехудо объяснил, почему Эдвардс проиграет Ковингтону на UFC 296

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо высказался о титульном поединке в полусреднем дивизионе (до 77 кг) между британцем Леоном Эдвардсом и соотечественником Колби Ковингтоном, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Если говорить о поединке Колби Ковингтона и Леона Эдвардса, то у Ковингтона только один стиль: бороться и обнимать. Да, у него скучный стиль, он просто обнимает ваши ноги, но при этом Колби финиширует людей.

Это идеальный вариант для Колби. Думаю, что у нас будет новый чемпион. И я не считаю, что защиты Леона от тейкдаунов будет достаточно в поединке с таким парнем, как Колби Ковингтон», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.