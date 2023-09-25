Биспинг: не понимаю критику Пимблетта, Тони Фергюсон — опасный соперник

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) между британцем Пэдди Пимблеттом и американцем Тони Фергюсоном, который состоится на турнире UFC 296 в декабре.
«Люди в социальных сетях говорят ерунду о поединке, и я этого не понимаю. Пэдди Пимблетту нужно вернуться, и ему должны дать соответствующего соперника. Тони Фергюсон – дурной засранец. Он будет сражаться до конца. Вам нужно прикончить его, чтобы он перестал идти вперёд. У этого человека нет заднего хода.
Ему 39 лет, и, очевидно, он получил большой урон. Но у него большой опыт. Он был в порядке в поединке с Бобби Грином. Тони Фергюсон по-прежнему опасен, и не стоит заблуждаться на этот счёт», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.
- 25 сентября 2023
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